أحداد يكتفى بتدريبات تأهيلية فى الزمالك قبل موقعة النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، وذلك فى محاولات لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تحوم شكوك حول فرص لحاقه بالمباراة.
ويعانى أحداد من إصابة بشد فى العضلة الامامية تسببت فى غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد سجله على جبر.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك مدى إمكانية تواجد أحداد فى المباراة المقبلة أمام النجم وفقا لحالته غدا حيث سيينتظم الفريق بعد مران عصر الغد فى معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة.
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