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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك اليوم الجمعة على التوافد على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والنجم الساحلي.
وحرص مرتضي منصور رئيس الزمالك، على الإشراف بنفسه على عملية بيع التذاكر داخل النادي، وحث الجماهير على الالتزام والتشجيع المثالي خلال المباراة.
ومن المقرر أن تٌطرح غداً السبت التذاكر في الإسكندرية، بنادي الاتحاد السكندري، ونادي سموحة.
يذكر أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع لحضور المباراة ويلتقي الزمالك مع بطل تونس يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
تذكر مباراة النجم
توزيع تذاكر مباراة النجم
مرتضى منصور يوزع تذاكر النجم على اللاعبين
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