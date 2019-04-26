مدير الكرة فى الإسماعيلى يجتمع مع شيلونجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صبرى المنياوى، مدير الكرة الجديد بالإسماعيلى، اجتماعا مع الناميبى "بنسون شيلونجو" بحضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة، وذلك على هامش مران الفريق. وحرص المنياوى على تحفيز اللاعب من أجل إنهاء صيامه التهديفى واستعادة مستواه المعهود، اعتبارا من المواجهة المقبلة. ويلتقى الإسماعيلى منافسه حرس الحدود الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة لحساب الأسبوع الـ31 بمسابقة الدورى المحلى.

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