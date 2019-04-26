شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يتسلم مهام عمله بالإسماعيلى ويجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بالإسماعيلى إلى مقر النادى منذ قليل لتسلم مهام عمله رسمياً حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع الجهاز الفنى كاملا للتعرف على تصورات المرحلة المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد فى ختام الجولة 30 للدورى على ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق