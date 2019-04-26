شكرا لقرائتكم خبر عن "هيما" يستمر فى الغياب عن مران الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد محمد إبراهيم فى مقر النادي اليوم ولم يشارك بسبب إصابته بارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق، وخضع لفحص طبي وغادر النادي بعدما فضل الجهاز الفني إرحته.

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وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب في لقاء النجم الساحلي المقبل حيث في حالة عدم تحسن حالته خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتواجد مع الفريق فى اللقاء أما فى حالة عدم قدرته على خوض مران الغد سيفضل الجهاز الفنى استبعاده من المواجهة لاسيما وأن الفريق سينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب مساء الغد بعد المران الذى سيخوضه الفريق عصرا على ملعبه.