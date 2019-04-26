شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلى من قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الدوري الممتاز.

وتبدو حظوظ محمد هاني ظهير أيمن الفريق في المشاركة أمام طلائع الجيش صعبة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتى حرمته من مباراة المصري أمس، الخميس، بالدوري التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وشارك أحمد فتحي في مباراة المصري بمركز خط الوسط بجوار حمدي فتحي لتعويض النقص العددي في خط الوسط خلال لقاء الأمس حيث غاب عمرو السولية للأيقاف فيما غاب هشام محمد وحسام عاشور للأصابة ، وقاد باسم عليى الجبهة اليُمنى أمام المصري بعد غياب عدة أشهر للاصابة.

وتبدو حظوظ فتحي في المشاركة أساسياً في لقاء الطلائع قوية خاصة في مركز الجبهة اليُمنى حيث سيستمر غياب محمد هاني للأصابة فيما تبدو حظوظ باسم صعبة في المشاركة أمام الطلائع بعدما اشتكى من إجهاد في لقاء المصري بجانب رغبة الجهاز الفني في الدفع بأحمد فتحي في الجبهة اليُمنى.