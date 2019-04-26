شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفوز الأهلى بـ"بوندزليجا وبريميرليج" × موسم واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصل الريمونتادا "أهلى" ولكنكم تحبون "الخواجات".. عندما يعود الأحمر من بعيد ويحصد النقاط فى مباريات الدورى المصرى، كالقطار يدهس من يقف بطريقه، ويصل بمن يتشبث به إلى محطة الاحتفال، فتلك هى الريمونتادا التى يسجلها الأهلى مجددا بعد 22 عاما من إظهارها للعالم، قبل أن نعرف أصلا سبيلا لتلك الكلمة المستحدثة على لغة الساحرة المستديرة.

وفى الموسم الحالى 2018/2019 بدأ يعيد الأهلى إلى الأذهان موسمه التاريخى فى 1997، عندما سجل أشهر ريمونتادا قبل أن تدرك تلك الكلمة، وقلص فارقا من النقاط وصل إلى 11 نقطة مع الغريم التقليدى الزمالك، وفاز بلقبه المفضل بفارق 9 نقاط، حيث شهد هذا الموسم انطلاقة القطار الأحمر فى يوم 10 فبراير بثلاثية أمام الألومنيوم، ليدهس بعدها فريقا تلو لآخر، فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الانهيار الزملكاوى امام الاتحاد السكندرى بالخسارة بهدف نظيف، ليحسم الأهلى لقبه الغالى فى آخر 14 مباراة.

شاهد كيف ينهى الأهلي موسمه بطريقة أسطورية من هنا..

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