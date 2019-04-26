نتيجة وملخص مباراة الهلال والتعاون

تترقب جماهير الكرة السعودية اليوم مباراة من أهم وأمتع المباريات وهى مباراة الهلال والتعاون فى كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.

وسنوضح لكم خلال المقالة بطاقة تفصيلية للمباراة من موعدها والملعب الذى ستُقام عليه والقنوات الناقلة وغيره.

نتيجة مباراة الهلال والتعاون

أصبح للكرة السعودية جماهير ضخمة من جميع أنحاء الدول العربية، فقد أصبح الدوري السعودي من أمتع الدوريات العربية، واليوم موعدنا مع مباراة ستمتعنا كثيراً، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية لمباراة الهلال والتعاون فى كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الهلال والتعاون 6:00 م بتوقيت مصر 7:00 م بتوقيت السعودية جامعة الملك سعود KSA Sports 1 HD، وقناة KSA Sports 2 HD ، و قناة Dawri Plus 1 HD

متابعة مباراة الهلال والتعاون لحظة بلحظة