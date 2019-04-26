نتيجة وملخص مباراة الهلال والتعاون

تترقب جماهير الكرة السعودية اليوم مباراة من أهم وأمتع المباريات وهى مباراة الهلال والتعاون فى كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.
وسنوضح لكم خلال المقالة بطاقة تفصيلية للمباراة من موعدها والملعب الذى ستُقام عليه والقنوات الناقلة وغيره.
نتيجة مباراة الهلال والتعاون
أصبح للكرة السعودية جماهير ضخمة من جميع أنحاء الدول العربية، فقد أصبح الدوري السعودي من أمتع الدوريات العربية، واليوم موعدنا مع مباراة ستمتعنا كثيراً، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية لمباراة الهلال والتعاون فى كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي:
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القنوات الناقلة
|الهلال والتعاون
|6:00 م بتوقيت مصر
7:00 م بتوقيت السعودية
|جامعة الملك سعود
|KSA Sports 1 HD، وقناة KSA Sports 2 HD ، و قناة Dawri Plus 1 HD
متابعة مباراة الهلال والتعاون لحظة بلحظة
- ما زلنا ننتظر بداية المباراة، وباقى على بدايتها أقل من نصف ساعة، تابعونا.
- الآن باقي على بداية المباراة أقل من عشر دقائق، وتستعد لاعبي الفريقين إلى النزول إلى أرض الملعب.
- بدأت المباراة.
- نحن فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول ونستطيع أن نشاهد حالة تحفظ من جانب الفريقين.
- يدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1، وهو نفس الحال مع فريق التعاون الذى يلعب بنفس التشكيلة.
- الهلال يسيطر إلى حد ما على مجريات الأمور فى المباراة، وجدير بالذكر ان الهلال قد وصل إلى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين 15 مرة من قبل.
- ما زال الضغط كبير من ناحية نادي الهلال ويقترب من تسديد أول أهدافه فى المباراة.
- فاجأ نادى التعاون الجميع فى الدقيقة 22 وسجل الهدف الأول فى المباراة لتصبح النتيجة 1-0.
- نادي الهلال يقلب الموازين وسيجل الهدف الثانى فى المباراة عن طريق لاعبه عبد الفتاح محمد.
- باقى على انتهاء الشوط الأول 10 دقائق، وما زال التعاون متقدم بهدفين مقابل لا شىئ للهلال.
- انتهى الشوط الأول.
- نحن الآن فى الدقيقة 66 والنتيجة 3-0 لصالح التعاون.
- انتهت المباراة بفوز التعاون على الهلال بنتيجة ثقيلة 5-0.