الهلال يُودع كأس خادم الحرمين بهزيمة مُذلة أمام التعاون بخماسية نظيفة

وصلت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى مرحلة نصف النهائي بين الهلال والتعاون على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وتُعد المباراة قوية خاصة لأنها بين الثاني والرابع في الدوري؛ حيث يتواجد الهلال في المركز الثاني بعد النصر والتعاون في المركز الرابع بعد الشباب، ويتبقى للتعاون والهلال مباراة مؤجلة في في الدوري.

موعد مباراة الهلال والتعاون

يحبس الجميع أنفاسة من القلق والترقب الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة حيث تبدأ المباراة، وتُنقل على KSA HD 1, KSA HD 2 بتعليق عبد الله الحربي وعبد الله الغامدي، ومن الجدير بالذكر أن سوريانو وجوميز لاعبي الهلال يغيبون عن مباراة اليوم وهو ما قد يُؤثر على المستوى الهجومي للزعيم.

مباراة الهلال والتعاون

لعب الهلال مع التعاون في 30 مباراة استطاع الهلال أن يفوز في 23 مباراة بينما فاز التعاون في مباراة واحدة وتعادلا في 6 مرات، ويطرح فارق الفوز الكبير للهلال التساؤلات عن مدى قدرة التعاون في الوصول لنهائي الكأس بعد اصطدامه بعقبة الزعيم.

تشكيل الهلال للمباراة حسب مديره الفني ماميتش: علي الحبسي في حراسة المرمى وفي الدفاع حسن كادش، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ميلوس ديجنيك، وفي خد الوسط محمد كنو، ناصر الدوسري، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، هتان باهبري ومهاجم عبدالرحمن اليامي.

ويسعى السكري اليوم لتحقيق الانتصار الأول له على الهلال في بطولة الكأس في تاريخه وليضرب موعدا مع الفائز من الاتحاد السعودي مع النصر في المباراة النهائية