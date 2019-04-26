التعاون يفوز على الهلال بنتيجة 5-0

تنتظر جماهير الهلال والتعاون مباراة صعبة ومهمة اليوم فى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام المباراة اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة و6:00 م بتوقيت مصر.
وتابعوا مقالنا لتتعرفوا على البطاقة التفصيلية للمباراة.
الهلال والتعاون اليوم
تأتي مباراة اليوم بين الهلال والتعاون كأحد المباريات الهامة التى ينتظرها ملايين السعوديين والعرب، ونوضح لكم تفاصيل مباراة الهلال والتعاون كالتالي:
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القنوات الناقلة
|الهلال والتعاون
|7:00م بتوقيت السعودية
6:00 م بتوقيت مصر
|جامعة الملك سعود
|ksa و دوري بلس
متابعة مباراة الهلال والتعاون لحظة بلحظة
- باقي من الوقت حوالي 30 دقيقة على إنطلاق صافرة البداية وبداية الشوط الأول للمباراة.
- يستعد لاعبي كل فريق الآن فى غرفة الملابس للنزول إلى أرض الملعب.
- بدأ الشوط الأول.
- مضت 6 دقائق ولا زالت النتيجة 0-0 تعادل سلبي بين الفريقين ونتمنى لكم مباراة ممتعة.
- يلعب الفريقين الهلال والتعاون بنفس التشكيلة 4-2-3-1، ويبدو أننا سنرى مباراة ممتعة.
- مضت 10 دقائق ويضغط نادي الهلال بشكل كبير ويحتفظ بالكرة فى منتصف الملعب.
- نادي الهلال يضفط ويقترب من إحراز الهدف الأول فى المباراة، والتعاون يقاوم الضغط ويحاول تهدئة المباراة.
- مع أول هجمة خطيرة لنادى التعاون يسجل هدفه الأول فى المباراة لتصبح النتيجة 1-0 لصالح التعاون.
- نادي الهلال يقلب الموازين وسيجل الهدف الثانى فى المباراة عن طريق لاعبه عبد الفتاح محمد.
- يفصلنا عن نهاية الشوط الأول 10 دقائق، وما زالت انلتيجة 2-0 لصالح التعاون.
- انتهى الشوط الأول.
- الآن باقي على انتهاء المباراة 20 دقيقة والنتيجة 3-0 لصالح التعاون.
- انتهى الشوط الثانى والمباراة بفوز التعاون بنتيجة 5-0.