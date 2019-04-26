التعاون يفوز على الهلال بنتيجة 5-0

تنتظر جماهير الهلال والتعاون مباراة صعبة ومهمة اليوم فى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام المباراة اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة و6:00 م بتوقيت مصر.

وتابعوا مقالنا لتتعرفوا على البطاقة التفصيلية للمباراة.

الهلال والتعاون اليوم

تأتي مباراة اليوم بين الهلال والتعاون كأحد المباريات الهامة التى ينتظرها ملايين السعوديين والعرب، ونوضح لكم تفاصيل مباراة الهلال والتعاون كالتالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الهلال والتعاون 7:00م بتوقيت السعودية 6:00 م بتوقيت مصر جامعة الملك سعود ksa و دوري بلس

متابعة مباراة الهلال والتعاون لحظة بلحظة