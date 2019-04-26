ملخص ونتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة 26-4-2019 في كأس الملك

انتهت منذ قليل مباراة الهلال والتعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الكروي الحالي، حيث نجح نادي التعاون السعودي الأول لكرة القدم، من تحقيق فوز ساحق على حساب نظيره نادي الهلال السعودي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الرعب، معقل نادي الهلال السعودي.

وتمكن نادي التعاون السعودي الأول لكرة القدم، من حجز مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الكروي الحالي، وينتظر الفائز من مباراة النصر والاتحاد التي سوف تقام غداً السبت، في نصف النهائي الأهم في الموسم الكروي الحالي، وفشل الزعيم السعودي في مصالحة جماهير الفريق.

حيث واصل المدرب الكرواتي زوران ماميتش، السقوط في كافة البطولات في الفترة الأخيرة من نادي الهلال السعودي، بعدما خسر نهائي البطولة العربية للأندية أمام نادي النجم الساحلي التونسي، وخسارة كأس السوبر المصري السعودي، أمام نادي الزمالك المصري.

ملخص مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة 26-4-2019 في كأس الملك

وسجل أهداف نادي التعاون في مرمي نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب ساندرو مانويل، في الدقيقة 19 من عمر المباراة، وسجل اللاعب عبدالفتاح آدم، في الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة، وسجل اللاعب سيدريك أميسي، الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وسجل اللاعب ليندر تاوامبا، هدف اللقاء الرابع في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، واختتم أهداف السكري اللاعب ابراهيم الزبيدي، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.