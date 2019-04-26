الآن نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم في نصف نهائي كأس الملك وخماسية تاريخية في ملعب الجامعة

نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم، يلتقي اليوم فريق الهلال المنتش بفوزه الآسيوي في المباراة السابقة مع فريق التعاون في بطولة كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين” مع ضيفه التعاون على ملعب “محيط الرعب” في مباراة نصف نهائي منتظرة للغاية من جماهير الزعيم وليست هى فقط بل من طرف جماهير النصر والاتحاد طرفي المباراة الأخرى.

مباراة الهلال والتعاون

وتمثل المباراة تحديا هاما فبعد الخروج العربي في النهائي للزعيم يطمح في عدم تكرار الحزن لجماهيره من خلال تحقيق الانتصار اليوم في المباراة التي تقام في السابعة بتوقيت مكة، ويصطدم في ذلك الحلم برغبة قوية من رابع ترتيب الدوري فريق التعاون “السكري” في التتويج ببطولة هذا العام.

الهلال والتعاون اليوم

وكان الهلال قد صعد لهذا الدور بعد مباراة درامية أمام الاتفاق كان الزعيم قاب قوسين أو أدنى من الخروج ولكن كانت عودته في الدقائق الأخيرة كافية بسعادة أنصاره، بينما استطاع التعاون اقصاء الوحدة في دور الثمانية بثلاثية نظيفة، يذكر أن الفريقين سيتقابلان مرة أخرى يوم الاثنين القادم ولكن في بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الهلال والتعاون

ويأمل التعاون في كسر الرقم السلبي المسجل تاريخيا بعد فوزه على الهلال في بطولة الكأس مطلقا حتى الآن ويطمح في تكرار مباراة عام 2016 حين استطاع تحقيق الانتصار على الزعيم، يذكر أن مباراة هذا الموسم بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2.

تشكيل الهلال طبقا لما اختاره مدربه: في حراسة المرمى الحبسي، وأمامه رباعي دفاعي حسن كادش، ألبرتو بوتيا، جحفلي، ديجنيك لاعبي الاتكاز كنو، الدوسري، وأمامهم ثلاثي أحمد أشرف، محمد الشلهوب، باهبري وفي الأمام وحيد عبدالرحمن اليامي

لاعبي الفريقين ينزلون لأرض ملعب جامعة الملك للقيام بعمليات الاحماء وتركيز واضح على الجميع قبل انطلاقة المباراة في مباراة الفرصة الواحدة

الدقيقة 10: خطأ لصالح الهلال في منتصف الملعب لصالح الياني، ومرور 10 دقائق متوازنة بين الفريقين وآداء جيد من الفريق الضيف

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الدقيقة 18: التعاون يسجل الأول عن طريق قذيفة ساندرو، وتمر 4 دقائق ويضرب عبدالفتاح آدم بالهدف الثاني والنتيجة 2-0 للتعاون هل يودع الهلال المباراة مبكرا

نهاية الشوط الأول بعد احتساب 3 دقائق وقت بدل من الضائع والهلال يتأخر بهدفين بعد تقديم شوط رائع وماميتش مطالب باشراك اللاعبين على دكة الاحتياط

بداية الشوط الثاني: منذ الدقيقة 47 للدقيقة 51 شهدت المباراة أهداف بالجملة ضائعة منها هدفين للهلال بتصديين رائعيين و3 أهداف محققة للتعاون برعونة من المهاجمين

الدقيقة 56: سيدرك أميسي يحرز الهدف الثالث في مرمى الحبسي والتعاون يفجر مفاجأة الليلة

الدقيقة 81: تاوامبا يضيف الهدف الرابع والتعاون يبهر الجميع والصدمة على وجوه مشجعي الزعيم ولاعبيه

الدقيقة 86: الزبيدي يضيف الخامس ونهاية المباراة بخماسية تاريخية للتعاون