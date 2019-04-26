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ترددات لقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم في الدوري الانجليزي وتوقيت مباراة...

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نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ضد هيدرسفيلد على الهواء مباشرة اليوم الجمعة 26 أبريل 2019، في الجولة السادسة والثلاثون من مباريات لكرة القدم، حيث يمكنكم من خلال المقال معرفة موعد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وهيدرسفيلد

تبدأ مباراة ليفربول اليوم ضد هيدرسفيلد في الساعة التاسعة مساءاً  بتوقيت مصر، ومن خلال المباراة يحاول ليفربول إستعادة الصدارة التي ذهبت من بين يديه لمصلحة المتصدر مانشستر سيتي بعد الفوز على جاره اليونايتد منتصف الأسبوع، وإليكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500
ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000
RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700
IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500

وتنتظر ليفربول مواجهة صعبة في منتصف  الأسبوع أمام في ذهاب نصف نهائي الأربعاء القادم  في حين يسعى الفريق لتحقيق البطولة المحلية والقارية هذا الموسم لأول مرة منذ 20 عاماً.

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