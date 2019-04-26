جروس يستعين بحمدي النقاز لكشف عورات النجم الساحلي

استعان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتونسي حمدى النقاز ظهير ايمن الفريق من أجل التعرف على بعض الأمور داخل فريق النجم الساحلي التونسي
واستغل جروس دراية النقاز بكافة نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي من أجل رسم خطة المباراة كما أنه استفسر من النقاز عن اكثر من لاعب في النجم وابرزهم محمد أمين بن عمر وياسين الشيخاوي
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية
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