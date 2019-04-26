مدرب توتنهام يشعر بالظلم في دوري أبطال أوروبا

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إنه من الظلم أن ينال أياكس امستردام، الذي سيواجه الفريق الإنجليزي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، راحة من مباريات الدوري المحلي مطلع الأسبوع استعدادا لمباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بينما سيضطر توتنهام لخوض مباراة قمة مهمة في مواجهة منافسه اللندني وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وكان من المقرر أن يواجه أياكس امستردام المتصدر منافسه دي غرافشاب في 28 أبريل الجاري قبل يومين فقط من لقاء الذهاب أمام توتنهام في لندن لكن الاتحاد الهولندي للعبة قرر تأجيل مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري حتى 15 مايو ليحصل لاعبو أياكس على فترة كافية من الراحة بين المباريات.

وقال بوكيتينو للصحفيين يوم الجمعة “أعرف أن رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي يقدمان لنا العون في الاستعداد للدور قبل النهائي من دوري الأبطال. لكن الأكيد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف تماما عن الدوري الهولندي. كرة القدم في إنجلترا مختلفة تماما عن بقية أوروبا”.

وأضاف “في الحقيقة سيكون لدى أياكس المزيد من الوقت للاستعداد للمباراة. حين تخوض مباراتين يومي السبت ثم الثلاثاء…وفي ظل كون مواجهة يوم السبت هي لقاء قمة محلي، فأنت تلعب من أجل تحقيق هدف كبير ويجب عليك بذل الكثير من الجهد والتركيز، ومن الوارد أن تواجه بعض المشاكل”.

وزاد بوكيتينو “هذه ليست شكوى. الحقيقة أنني أشعر أنه ليس هناك عدل. حتى إذا انعكست الأمور وكان أياكس سيلعب يوم السبت وكان أمامنا أسبوع للتحضير لمباراة الدور قبل النهائي كنت سأقول نفس الكلام. فلن يكون الأمر منصفا بالنسبة لهم”.

Advertisements

ويأمل توتنهام في الحفاظ على العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات التي أقيمت على ملعبه الجديد حين يحل وست هام يونايتد ضيفا عليه في الدوري يوم السبت. وقال المدرب الأرجنتيني إن الفريق يركز الآن على تعويض خسارته الأخيرة 1-صفر على ملعب مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وكاد توتنهام يفقد المركز الثالث بسبب تلك الخسارة لولا إخفاق الفرق التي تنافسه على احتلال مركز ضمن المربع الذهبي في الاستفادة من هذا الموقف وتحقيق نتائج إيجابية. ويتقدم توتنهام حاليا بفارق ثلاث نقاط على تشيلسي وأربع نقاط على أرسنال في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال بوكيتينو “بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي فإننا نفكر الآن في محاولة الفوز على وست هام. عندما تخوض مباراة قبل ثلاثة أيام من مواجهة دوري الأبطال ترغب في الفوز بها لضمان أن تكون في المربع الذهبي، فأنت تخوض قتالا لبلوغ أهداف كبيرة، أضف إلى هذا أنها مباراة مفعمة بالمشاعر لأنها في مواجهة وست هام يونايتد. الجهد المطلوب هائل. لهذا السبب نشعر بحماس كبير. إنه تحد هائل لنا”.

وسيلعب توتنهام بدون مجموعة من لاعبيه بسبب الإصابة إذ سيغيب سيرج أورييه، عضلات الفخذ الخلفية، وإيريك لاميلا، عضلات الفخذ الخلفية، وموسى سيسوكو وهاري وينكس، أعلى الفخذ في الحالتين، بينما يعاني المهاجم هاري كين من إصابة في أربطة الكاحل ستستغرق وقتا طويلا للعلاج.