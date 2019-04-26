محي يتأهل لنهائيات افريقيا للجودو

تأهل محمد محي الدين لاعب منتخب الجودو لنهائيات البطولة الإفريقية بجنوب أفريقيا بعد تخطيه على لاعب جيبوتي. على لاعب جيبوتي. كما تأهلت نوران كاملإلى ربع نهائي البطولة بعد أن فازت على لاعبة بوركينا فاسو. كانت البعثة قد حصدت ذهبية وفضية وبرونزية فى أول أيام البطولة خلال فعاليات أمس.

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