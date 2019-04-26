رئيس الزمالك يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وجه مرتضي منصور ، رئيس الزمالك ، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط ، بمناسبة أعياد شم النسيم. وكشف رئيس الزمالك ، خلال حضوره قرعة مصيف مرسي مطروح ، بأنه تقرر عمل فندق اربعه ادوار ، يشتمل علي جيم قرعة مصيف مرسي مطروح ، بأنه تقرر عمل فندق اربعه ادوار ، يشتمل علي جيمومطعم خمس نجوم سيتم بناؤه في قطعه الأرض المجاورة للمصيف الحالي . ووجه مرتضي منصور ، شكره لكلا من محافظ مطروح وسكرتير عام المحافظة ، على انهاء كافة التراخيص الازمة.

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