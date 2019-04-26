النيجيرية شينينيا سيلفر تفوز ب 3 ذهبيات في البطولة الافريقية لرفع الاثقال

انتهت منذ قليل منافسات وزن 59 كجم من البطولة الافريقية لرفع الاثفال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاعت الرباعة النيجيرية شينينيا سيلفر بالفوز بـ3 ميداليات ذهبية بعد ان

استطاعت رفع 88 كجم في الخطف و115 كجم في الكلين، لتحصل علي ذهبية المجموع باجمالي 203 كجم.

وتاتي لاعبة جنوب افريقيا جوهاني تايلارد في المركز

الثاني بعد ان استطاعت رفع 83 كجم في الخطف و 102 كجم في الكلين، لتحصل علي اجمالي 185 كجم.

وحلت الرباعة الجزائرية مريم ندي في المركز الثالث بعد ان استطاعت رفع 70 كجم في الخطف و90 كجم في الكلين لتحصل علي مجموع 160 كجم.