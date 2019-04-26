رئيس الزمالك وأعضاء المجلس يحضرون إجراء قرعة مصيف مرسي مطروح

يحضر مرتضى منصور رئيس الزمالك ،والمستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وشريفه الفار ، عضوا مجلس إدارة النادي ، ومحمد سويلم المدير التنفيذي للنادي ، قرعة مصيف مرسي مطروح ، التي ، ومحمد سويلم المدير التنفيذي للنادي ، قرعة مصيف مرسي مطروح ، التيتجري في الصالة المغطاة بالنادي. ويتواجد عدد كبير من أعضاء النادي ، الذين قاموا بسحب استثمارات مصيف مرسي مطروح ، خلال الأيام الماضية ، في انتظار نتيجة القرعة .

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