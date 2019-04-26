شاهد.. التعاون ينهي الشوط الأول متقدمًا على الهلال بكأس الملك السعودي

أنهي فريق التعاون السعودي الشوط الاول متفوقًا على الهلال بهدفين دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما حاليًاضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.
وسجل هدفي التعاون كلًا من ساندرو مانويل
وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة من جانب لاعبي التعاون على مجريات اللعب.
شاهد اهداف المباراة :
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