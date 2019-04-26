أحرز اللاعب محمد عبد العال، مساء اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية وزن ٨١ كجم فى بطولة أفريقيا للجودو بجنوب أفريقيا بعد فوزه على بطل تونس بالايبون للجودو بجنوب أفريقيا بعد فوزه على بطل تونس بالايبونفى النهائى. وحصد نجم منتخبنا على المركز الأول بعد فوزه على المغربي أشرف مطيع بنتيجة (10-0) في نهائي منافسات وزن تحت 81 كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد العال يحرز الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.