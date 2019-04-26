جون أنطوي جاهز لمباراة بيراميدز

استعاد فريق مصر المقاصة خدمات الغاني جون أنطوي هداف الفريق قبل لقاء بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ببطولة الدوري بعدما تخلص اللاعب من آلام أنكل القدم التي اشتكى الدوري بعدما تخلص اللاعب من آلام أنكل القدم التي اشتكىمنها. وشارك أنطوي بشكل طبيعي في التدريبات لتكتمل القوة الضاربة للفريق في مباراة بيراميدز عدا غياب محمد توني لاعب الوسط للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

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