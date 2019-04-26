الخطيب يلغي قرار تجميد مستحقات اللاعبين

أفرج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن المستحقات المالية للاعبي الفريق وألغى القرار الخاص بتجميد المستحقات لنهاية الموسم بعد الفوز المصري البورسعيدي بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري. في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري. وأجرى الخطيب اتصالاً بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب العودة من الإسكندرية بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي وأبلغه بتهنئة اللاعبين وإخطارهم بإلغاء قرار تجميد المستحقات ووعد بمكافآت خاصة حال تحقيق الفوز في المباريات السبع المتبقية ببطولة الدوري بخلاف مكافأة التتويج باللقب.

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