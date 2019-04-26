الخطيب يلغي قرار تجميد مستحقات اللاعبين

أفرج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن المستحقات المالية للاعبي الفريق وألغى القرار الخاص بتجميد المستحقات لنهاية الموسم بعد الفوز المصري البورسعيدي بثنائية دون ردفي المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري.
وأجرى الخطيب اتصالاً بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي
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