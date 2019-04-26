شاهد..التعاون يخطف الهلال بهدفين في الدوري السعودي

تقدم فريق التعاون على نظيره الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب

"مدينة جامعة الملك سعود الرياضية " ضمن نصف نهائي كأسخادم الحرمين الشريفين.

سجل ساندرو مانويل و عبدالفتاح آدم لاعبو التعاون هدفين، في الدقيقة 19 و22 على نحو الترتيب.

شاهد الأهداف..

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