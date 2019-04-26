شاهد..التعاون يخطف الهلال بهدفين في الدوري السعودي

تقدم فريق التعاون على نظيره الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب"مدينة جامعة الملك سعود الرياضية" ضمن نصف نهائي كأس
خادم الحرمين الشريفين.
سجل ساندرو مانويل و عبدالفتاح آدم لاعبو التعاون هدفين، في الدقيقة 19 و22 على نحو الترتيب.
شاهد الأهداف..
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