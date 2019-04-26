"يويفا" يقرر إيقاف نيمار 3 مباريات

قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إيقاف نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التعلقيات المهينة للحكام عقب مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأعلن الإتحاد الأوروبي أن سيتم إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات في النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية، وكان نيمار قد تهكم على حكام "تقنية الفيديو" بعد إحتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، كلفت فريقه الباريسي الخروج من البطولة.

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