رياضة | تقارير.. ريال مدريد يقترب من إغلاق صفقة نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يقترب من إغلاق صفقة نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الديون التي يعاني منها توتنهام قد تجبره علي بيع نجمه لريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توتنهام يعاني من الديون بعد أن قام ببناء وافتتاح ملعبه الجديد في الموسم الحالي، وذلك قد يجبره على بيع الدنماركي كريستيان إريكسن، إلي ريال مدريد من أجل تسديد جزء من ديونه.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، يقيم بطاقة إريكسن الآن بـ 150 مليون يورو، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2020.

وكشفت الصحيفة أن رئيس توتنهام يخشى رحيل إريكسن مجانًا في نهاية الموسم المقبل، إذا لم ينجح النادي الإنجليزي في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.