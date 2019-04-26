رياضة | مدرب بيرنلي يُهدد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرنلي يُهدد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت يسعى فيه مانشستر سيتي للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قال مدرب بيرنلي شون دايك، إن الطريق أمام فريق المدرب بيب غوارديولا لن يكون معبداً للحصول على نقاط المباراة الثلاث في مواجهة الفريقين بعد غد الأحد.

ومن الناحية الحسابية فإن بيرنلي بعيد عن خطر الهبوط لأنه يحتل المركز 15 متقدماً بفارق 9 نقاط عن كارديف سيتي صاحب المركز 18 قبل ثلاث مباريات على ختام الموسم.

ويعود الفضل في هذا إلى نجاح بيرنلي في اقتناص التعادل 2-2 على ملعب تشيلسي في ستامفورد بريدج الإثنين الماضي، وقدم بيرنلي أداء أظهر أن فريق المدرب دايك يستطيع إحداث مفاجآت أمام الفرق الستة الكبيرة.

ويبدو دايك متأكداً أن غوارديولا يعرف أن سيتي سيواجه مقاومة حقيقية على ملعب تيرف مور.

وقال دايك في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "نهجهم سيكون له طبيعة خطيرة، لا أعرف بيب غوارديولا ولكنني أتصور أنه يدرك تماماً أنه لا يوجد مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لن يأتي سيتي إلى ملعب تيرف مور متوقعاً أن تكون المباراة مجرد نزهة، لن نسمح لهم بذلك".

وفاز بيرنلي على توتنهام هوتسبير على أرضه في فبراير (شباط) وتعادل مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد نهاية يناير (كانون الثاني)، بينما انتهت مباراة الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل 1-1.

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وقال دايك: "كنا الأقرب للفوز أمام فرق كبيرة، سيتي فريق كبير، علينا أن نخوض المباراة في قمة الأداء، كما أننا نحتاج إلى قليل من الحظ، ولكن علينا التركيز على الأداء".

ورغم أن بيرنلي في منطقة الأمان بعد أن حقق سلسلة من النتائج الرائعة وفارق أهداف كبير لكن دايك يقول إن فريقه لن يخوض المباراة وهو في حالة من الاسترخاء.

ورغم هذا يعترف مدرب بيرنلي أن فريقه يواجه ضغطاً أقل من سيتي الذي لا يمكنه التفريط في أي نقطة خلال الصراع على الصدارة مع ليفربول الذي يتأخر عن سيتي بفارق نقطة واحدة وسيستضيف هدرسفيلد تاون في الدوري اليوم الجمعة.

وقال: "مطلوب منهم الفوز من أجل لقب الدوري لكن وضعنا مختلف، من الوارد أن يشكل هذا سلاحاً بأيدينا، لا يمكن التهاون أو الاسترخاء لكننا سنتمتع بقدر أكبر بقليل من الحرية لأن المباراة تهمهم أكثر، نريد الفوز لنثبت على الأقل أننا قادرون على تحدي فرق المقدمة".

وأضاف: "أصحاب المراكز الستة الأولى متفوقون هذا الموسم بفارق كبير من النقاط، ولهذا فإنه تحد كبير نتطلع إليه".