رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد مجانًا

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اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تعزيز صفوفه بصفقة مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان اقترب من التعاقد مع أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، حيث اتفق الطرفين على معظم شروط التعاقد مع الفريق الفرنسي، رغم أنه لم يوقع حتى الآن على أي عقد.

وأوضحت الإذاعة إلى أن الاختلاف بين الطرفين يتمثل فقط في مدة التعاقد، سواء كانت 4 أو 5 سنوات، ولكن من المنتظر أن يحسم هذا الأمر قريبًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الحالي.