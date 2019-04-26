رياضة | الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبة قاسية على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبة قاسية على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه أوقف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة" عقب احتساب ركلة جزاء حاسمة للمنافس مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على إستاد بارك دي برينس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

وقال مدرب سان جيرمان توماس توخيل إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف ملمحاً إلى ضرورة عدم معاقبته.

وكان نيمار عاد أخيراً إلى المشاركة مع فريقه عقب 3 أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.

وتأهل سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.