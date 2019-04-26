رياضة | الشارقة يتعادل مع اتحاد كلباء 1-1 في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارقة يتعادل مع اتحاد كلباء 1-1 في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت فريق الشارقة بمضيفه اتحاد كلباء اليوم الجمعة، في الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز عجمان على دبا الفجيرة 3-0 والوحدة على الفجيرة 5-0.

وتقدم اتحاد كلباء بهدف سجله يعقوب حسن محمد في الدقيقة 35 قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل للشارقة، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 51.

وأهدر إيجور كورونادو، لاعب الشارقة، ركلة جزاء في الدقيقة 25.

ورفع الشارقة رصيده إلى 52 في صدارة الترتيب كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز عجمان على دبا الفجيرة 3-0.

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وسجل أهداف عجمان عادل هرماش ومامي تيام وستانلي أوهاويتشي في الدقائق 57 و74 و84.

ورفع عجمان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح الوحدة ضيفه الفجيرة 5-0.

وسجل أهداف الوحدة خالد عبد الله، لاعب الفجيرة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16 وسيبستيان تيغالي (هدفين) في الدقيقتين 25 و87 وطحنون الزعابي في الدقيقة 58 وإسماعيل مطر في الدقيقة 61.

ورفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الفجيرة عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.