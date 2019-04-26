رياضة | مفاجأة.. جروس يستعين بموقعة "الخمسة" لعبور النجم الساحلي في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جروس يستعين بموقعة "الخمسة" لعبور النجم الساحلي في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على مشاهدة مباراة القلعة البيضاء والنجم الساحلي التونسي عام 2015 في نصف نهائي الكونفدرالية أيضًا والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب بتونس قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بثلاثية نظيفة في مواجهة الإياب، وتابع اللقائين ودون بعض الملاحظات والتعرف على نقاط القوة والضعف بين طبيعة الفريق التونسي.

ويدرك الخواجة جيدًا أن لقاء الإياب في تونس لن يكون سهلا على الإطلاق وسيشهد ندية كبيرة وحماس من جانب المنافس وسط الحضور الجماهيري الكبير المنتظر بالإضافة إلى طبيعة المباريات بين أندية شمال إفريقيا والحماس الكبير بين الجمهورين لذلك يركز بشكل كامل على قطع شوط كبير من التأهل عبر لقاء الذهاب في برج العرب.

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جروس من خلال ملاحظاته يرى أن النجم فريق حماسي بشكل كبير ويعتمد على الكرات العرضية كسلاح أساسي له من خلال مشاهدة بعض المباريات الأخيرة، وأكد للجهاز المعاون أن الفريق التونسي ليس قويا على المستوى الدفاعي ووجود بعض الأخطاء الفردية وهو ما يسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح أيضًا أن المنافس يمتاز بالخبرات بشكل كبير في الجانب الهجومي ووجود بعض العناصر المميزة وعلى رأسهم ياسين الشيخاوي نجم المنتخب التونسي والذي يمتلك قدرات فنية عالية.