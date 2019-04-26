رياضة | الإسماعيلي يخوض مرانه تحت القيادة الفنية الجديدة للجهاز المعاون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخوض مرانه تحت القيادة الفنية الجديدة للجهاز المعاون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجهاز الفنى المعاون الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

الاجتماع استهدف استنفار جهود جميع اللاعبين وإعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

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كما تطرق الاجتماع لإزالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريعة لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام حرس الحدود يوم الثلاثاء القادم لحساب الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى.

يذكر أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد عين جهازا معاونا جديدا ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا بجانب صبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.