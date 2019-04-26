رياضة | مهاجم يوفنتوس السابق يفجر مفاجأة عن وجهة جوارديولا المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم يوفنتوس السابق يفجر مفاجأة عن وجهة جوارديولا المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى لوكا توني مهاجم يوفنتوس وبايرن ميونيخ سابقاً، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيُدرب في يوم من الأيام في الدوري الإيطالي ويمكن رؤيته في يوفنتوس.

وكانت الصحف الإيطالية قد ربطت مدرب مانشستر سيتي بالانتقال إلى يوفنتوس، على الرغم من استبعاد بيب هذه الخطوة في أي وقت قريب نظراً لتركيزه حالياً مع السيتي.

وقال توني، لصحيفة "توتو سبورت": "إنه يحب التحديات وأثناء فترة وجوده في بايرن ميونيخ، عندما علم أن الموسم المقبل سيذهب إلى مانشستر سيتي، أخبرني أنه يريد العودة إلى دوري الدرجة الأولى الايطالي كمدرب".

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وأضاف: "أين أتخيله؟ روما، لأنه لعب هناك وظل مرتبطًا بالنادي، أو يوفنتوس، الذي يعد الآن النادي الأول".

وأكمل: "ما رأيي في أليجري؟ لدي الكثير من التقدير له، إذا قرر أليجري المغادرة، أتوقع بالتأكيد اسمًا كبيرًا آخر في يوفنتوس".

وأتم: "جوارديولا، طالما أنه يريد مغادرة السيتي، لن يفاجئني كخيار".