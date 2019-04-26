رياضة | بشري سارة لجماهير الأهلي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لجماهير الأهلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن صانع اللعب وليد سليمان أصبح مستعداً للظهور أمام طلائع الجيش الأربعاء المقبل، بعد التعافي من إصابة لتقترب عودته للعب بعد أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح الأهلي عبر موقعه اليوم الجمعة: "أنهى سليمان الفحوص الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية أخيراً وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الفني".

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وغاب سليمان (34 عاماً) عن الملاعب بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مباراة ضد شبيبة الساورة الجزائري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابة بتمزق عضلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، ومتقدماً بنقطة واحدة على الزمالك.