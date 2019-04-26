رياضة | كواليس مران الزمالك اليوم قبل لقاء النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مران الزمالك اليوم قبل لقاء النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الثنائي خالد بوطيب وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني، بهدف تجهيزهما للفترة المقبلة.

ويخوض ثنائي الزمالك تدريبات تأهيل بجمانيزيوم النادي، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع لهما.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.

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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق في منتصف الملعب، حيث قام المدير الفني باصطحاب سبورة، وقام بشرح بعض الأمور الفنية المعينة نظريا للاعبين عليها تمهيدا لتنفيذها عمليا خلال التدريبات اليوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران اليوم بملعب النادي، قام خلالها بتقسيم اللاعبين الي مجموعات، تم التركيز خلالها علي التأهيل بالكرة، كذلك الثبات بالكرة في الملعب في مساحة صغيرة.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق بالنادي، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل المواجهة المقبلة أمام فريق النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.