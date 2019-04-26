رياضة | مفاجأة.. نيمار يحلم باللعب لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نيمار يحلم باللعب لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، عن النادي الذي يحلم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، باللعب في صفوفه خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نجم باريس سان جيرمان يريد اللعب في صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوراديولا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللاعب يحلم بالتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا كما أعلنها سابقاً في عدة مُقابلات ولا يرى مكاناً أفضل من مانشستر سيتي.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من نادي برشلونة بعد أن قام النادي الباريسي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.