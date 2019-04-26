رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين (تغطية مباشرة) al hilal vs taawon

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الآن بث مباشر مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم كورة ستار Kora live رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة ستار بث مباشر مباراة الهلال اليوم كورة أون لاين بدون تقطيع، يلتقي اليوم فريق الهلال المنتش بفوزه الآسيوي في المباراة السابقة مع فريق التعاون في بطولة كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين” مع ضيفه التعاون على ملعب “محيط الرعب” في مباراة نصف نهائي منتظرة للغاية من جماهير الزعيم وليست هى فقط بل من طرف جماهير النصر والاتحاد طرفي المباراة الأخرى.

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت بلس Yalla shoot كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الهلال والتعاون دوري بلس، وتمثل المباراة تحديا هاما فبعد الخروج العربي في النهائي للزعيم يطمح في عدم تكرار الحزن لجماهيره من خلال تحقيق الانتصار اليوم في المباراة التي تقام في السابعة بتوقيت مكة، ويصطدم في ذلك الحلم برغبة قوية من رابع ترتيب الدوري فريق التعاون “السكري” في التتويج ببطولة هذا العام.

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دوري بلس كورة لايف Kora dawri plus بث مباشر الهلال والتعاون كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال اليوم في كأس الملك كورة اون لاين يلا شوت الهلال بث مباشر، وكان الهلال قد صعد لهذا الدور بعد مباراة درامية أمام الاتفاق كان الزعيم قاب قوسين أو أدنى من الخروج ولكن كانت عودته في الدقائق الأخيرة كافية بسعادة أنصاره، بينما استطاع التعاون اقصاء الوحدة في دور الثمانية بثلاثية نظيفة، يذكر أن الفريقين سيتقابلان مرة أخرى يوم الاثنين القادم ولكن في بطولة الدوري.

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ويأمل التعاون في كسر الرقم السلبي المسجل تاريخيا بعد فوزه على الهلال في بطولة الكأس مطلقا حتى الآن ويطمح في تكرار مباراة عام 2016 حين استطاع تحقيق الانتصار على الزعيم، يذكر أن مباراة هذا الموسم بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2.

تشكيل الهلال طبقا لما اختاره مدربه: في حراسة المرمى الحبسي، وأمامه رباعي دفاعي حسن كادش، ألبرتو بوتيا، جحفلي، ديجنيك لاعبي الاتكاز كنو، الدوسري، وأمامهم ثلاثي أحمد أشرف، محمد الشلهوب، باهبري وفي الأمام وحيد عبدالرحمن اليامي