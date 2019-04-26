رياضة | قبل لقاء هدرسفيلد.. هندرسون: لم نعد نخاف أو نيأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء هدرسفيلد.. هندرسون: لم نعد نخاف أو نيأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردن هندرسون، نجم وسط نادي ليفربول، على أن الفريق يحافظ على تركيزه من أجل حصد لقب الدوري الانجليزي.

ويلتقي ليفربول مع هدرسفيلد على ملعب الآنفيلد مساء اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار مباراة الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون، عبر مجلة النادي اليوم الجمعة: "أشعر أننا نتحدث عن سيناريو نهاية الموسم منذ شهر أغسطس، إنه موسم استثنائي بكل تأكيد، بينما تتبقى لنا مباريات قليلة، أشعر أن الحديث عن نهاية الموسم لا يتوقف طيلة الأربع وعشرين ساعة".

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وتابع: "نحن نحافظ على تركيزنا، لا أريد أن يُساء فهم كلامي، فكلنا نعيش المنافسة ونحلم بالفوز بلقب من أجل جماهير الريدز، عندما أنظر إلى غرفة لاعبينا، أرى مجموعة من اللاعبين الذين يمكنهم الاستمرار في اللعب معًا لسنوات طويلة".

وأكمل: "نحن نطمح لتحقيق هدفنا، ولكن لا أريد أن يبدو الأمر وكأن مصير النادي يتوقف على الفوز بلقب هذا الموسم، من الصعب الحديث عن المستقبل البعيد في ظل المنافسة المحتدمة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الآن".

وأشار: "نحن لم نعد نخاف أو نصاب باليأس، لا أحد هنا ينظر إلى الأمر وكأننا فزنا بلقب بالفعل، ولكن الدعم الذي نتلقاه من جماهيرنا يُظهر إيمانهم بقدراتنا بشكل واضح".

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة.