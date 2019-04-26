رياضة | كواليس جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة جروس مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وجه خلالها جروس رسائل قوية للاعبين حيث أكد ضرورة التركيز القوي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وبذل أقصى جهد لديهم في التدريبات.

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كما شدد جروس على لاعبي الزمالك بأن وصولهم لهذه المرحلة من البطولة جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز، وعليهم مواصلة ذلك في اللقاء المقبل وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة من أجل لقاء العودة ، وذلك من أجل الوصول للمباراة النهائية ومن ثم التتويج بالبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.