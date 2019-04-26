رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن عن مفاجأة كبرى قبل لقاء طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن عن مفاجأة كبرى قبل لقاء طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النادي الأهلي المنافس إن صانع ألعابه أصبح مستعداً للظهور أمام طلائع الجيش الأربعاء المقبل، بعد التعافي من إصابة لتقترب عودته للعب بعد أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح الأهلي عبر موقعه اليوم الجمعة: "أنهى وليد سليمان الفحوص الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية أخيراً وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الفني".

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وغاب سليمان (34 عاماً) عن الملاعب بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مباراة ضد شبيبة الساورة الجزائري في يناير الماضي.

كما أعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابة بتمزق عضلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، ومتقدماً بنقطة واحدة على الزمالك.