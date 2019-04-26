رياضة | تعرف على جنسيات وأسماء الحكام في البطولة العربية 21 لكمال الأجسام والأولى للفيزيك والكلاسيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جنسيات وأسماء الحكام في البطولة العربية 21 لكمال الأجسام والأولى للفيزيك والكلاسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة العليا للبطولة العربية ٢١ لكمال الأجسام والأولى للفيزيك والكلاسيك والمنظمة من قبل أفينجرز والاتحاد العربي لكمال الأجسام، عن أسماء وجنسيات الحكام المشاركين في البطولة العربية المقرر إقامتها من ٢٩ أبريل وحتى ٢ مايو والتي تستضيفها محافظة أسيوط، ويبلغ عدد الحكام 30 حك دول وعرب.

ومن بين الحكام المشاركين في البطولة، حكم الاتحاد الدولي فيكتور هيرنيدز، جوس ماريا "أسبانيا، استانيسلفا بيسان "التشيك"، فينيس ريداندو "النمسا"، ماركو بيانكو "ايطاليا"، بالإضافة إلى الحكام العرب والمصريين بدر العامري "عمان"، محمد شاهين "الإمارات"، فيصل الزعابي "الأردن" خليل سرور "الأردن"، بلال بحصاص من الأردن، خالد الراحي "المغرب".

Advertisements

وسوف يشارك في تحكيم البطولة أيضا عدد من الحكام المصريين الدوليين ومن بينهم الدكتور جابر رضوان، وفتحي فرج، ومحمد محسن، ومحمد سامي، ومحمد كمال.

من جهته قال الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، عن سبب اختيار عدد كبير من الحكام الدوليين الأجانب والعرب لتحكيم البطولة، لكونها بطولة كبيرة يتنافس فيها أبطال عالميين كمان أنها تضم إلى جانب كمال الأجسام فهي تضم وللمرة الأولى الفيزيك والكلاسيك، ومن ثم فإن تنوع جنسيات الحكام جاء لضمان الحياد والنزاهة في تحكيم البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن أفينجرز أطلقت مبادرة لدعم أبطال مصر في الألعاب الفردية لتعزيز صدارتهم في كافة المنافسات والبطولات الإقليمية والدولية والاوليمبية، إضافة إلى استضافتها للبطولات الإقليمية الكبرى في مصر، دعمًا منها لتعزيز واستعادة المكانة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية والتي تمثل أحد روافد القوة الناعمة للدولة المصرية.