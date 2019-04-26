اونلاين | كل حصري STAR KORA مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر (كأس خادم الحرمين) al hilal vs taawon تابع مباراة الهلال لايف

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مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والتعاون الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الهلال والتعاون بث مباشر رابط مباراة الهلال والتعاون بث مباشر، يحبس الجميع أنفاسة من القلق والترقب الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة حيث تبدأ المباراة، وتُنقل على KSA HD 1, KSA HD 2 بتعليق عبد الله الحربي وعبد الله الغامدي، ومن الجدير بالذكر أن سوريانو وجوميز لاعبي الهلال يغيبون عن مباراة اليوم وهو ما قد يُؤثر على المستوى الهجومي للزعيم.

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تشكيل الهلال للمباراة حسب مديره الفني ماميتش: علي الحبسي في حراسة المرمى وفي الدفاع حسن كادش، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، ميلوس ديجنيك، وفي خد الوسط محمد كنو، ناصر الدوسري، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، هتان باهبري ومهاجم عبدالرحمن اليامي.

ويسعى السكري اليوم لتحقيق الانتصار الأول له على الهلال في بطولة الكأس في تاريخه وليضرب موعدا مع الفائز من الاتحاد السعودي مع النصر في المباراة النهائية