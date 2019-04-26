اونلاين | كورة ستار Plus TV مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر كأس السعودية.. الهلال والتعاون اليوم بدون تقطيع alhilal toDaY

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أعلن زوران ماميتش عن تشكيلة الهلال الأساسية: حراسة المرمى: الحبسي، خط الدفاع: كادش – ديجينيك – بوتيا – جحفلي، خط الوسط: كنو – ناصر الدوسري – أحمد أشرف – محمد الشلهوب – باهبري، خط الهجوم: عبد الرحمن اليامي.