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اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

تقام اليوم الجمعة مباراة مصيرية ستحدد هوية طرف النهائي الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث يفتح ملعب مدينة جامعة الملك سعود أبوابه لإستقبال الهلال والتعاون.

 رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام التي حققها الفريقان في البطولة بالإضافة إلى مبارياتهم معاً في الدوري هذا الموسم والقنوات التي تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً

 رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

مباراة الهلال والتعاون

وقبل المباراة سبق وان تواجه الهلال والتعاون يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر وإنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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 رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين في بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

 رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

توقيت متابعة مباراة الهلال ضد الباطن

تبدأ مباراة الهلال ضد الباطن في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

 رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت Yalla Us دوري بلس بث مباشر الهلال والتعاون LiveHD7  

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والباطن

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي الرياضية إتش دي 1 وإتش دي 2 ويتولى التعليق عليها الثنائي عبد الله الحربي وعبد الله الغامدي.

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