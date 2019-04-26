اونلاين | DawriPlus1 رابط الهلال والتعاون بث مباشر Livehd7 بث الهلال والتعاون رابط يلا شوت alhilal-vs-alta3wan3

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تقام اليوم الجمعة مباراة مصيرية ستحدد هوية طرف النهائي الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث يفتح ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية أبوابه لإستقبال الهلال والتعاون.

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وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام التي حققها الفريقان في البطولة بالإضافة إلى مبارياتهم معاً في الدوري هذا الموسم والقنوات التي تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً

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مباراة الهلال والتعاون

وقبل المباراة سبق وان تواجه الهلال والتعاون يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر وإنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

توقيت متابعة مباراة الهلال ضد الباطن

تبدأ مباراة الهلال ضد الباطن في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والباطن

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي السعودية الرياضية إتش دي 1 وإتش دي 2 ويتولى التعليق عليها الثنائي عبد الله الحربي وعبد الله الغامدي.