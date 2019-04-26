اونلاين | رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

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رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

رابط Hd 1 بث مباشر مباراة الهلال والتعاون | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اون لاين اليوم yalla shoot

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.