اونلاين | Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

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Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

Yalla dawri بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال والتعاون بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.