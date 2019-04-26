انت الان تتابع هشام سليم: الأيام أثبتت إن رأي أبويا في الخطيب صح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
صالح سليم - محمود الخطيب
جدد هشام سليم نجل الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، هجومه على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وقال هشام في حوار لبرنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير: "أنا مشكلتي مع الإدارة في النادي الأهلي، وقولت رأي أبويا (صالح سليم) فيه، وأظن الأيام وضحت إني كان عندي حق في كلام كتير أوي، واعتراضي على الخطيب إداريًا، وإنه مكانش عنده خبرة كفاية ومكانش مسك حاجة قبل كده ونجح فيها، وأنا قولت رأيي بصراحة، وبعدين النهارده فيه ناس بتدفع علشان تشتمك، ومش عارف هما بيتشموني تبرعًا ولا لأ".
وأردف هشام سليم: "الخطيب مع الأسف طلع وقال في برامج إن الكابتن صالح سليم شربت منه وأنا عارف كل حاجة، وصالح سليم مكانش فيه حاجة في الأهلي بتتعمل إلا وكان يقولي إيه رأيك يا خطيب.. وأما روحنا جنوب إفريقيا في طائرة لمدة 14 ساعة رايح جاي، قالي يا خطيب جيب الحاجة اللي عندك بخصوص النادي علشان نتكلم فيها في
وأردف هشام سليم: "الخطيب مع الأسف طلع وقال في برامج إن الكابتن صالح سليم شربت منه وأنا عارف كل حاجة، وصالح سليم مكانش فيه حاجة في الأهلي بتتعمل إلا وكان يقولي إيه رأيك يا خطيب.. وأما روحنا جنوب إفريقيا في طائرة لمدة 14 ساعة رايح جاي، قالي يا خطيب جيب الحاجة اللي عندك بخصوص النادي علشان نتكلم فيها في الطائرة".
واستكمل نجل الراحل صالح سليم: "حين سمعت هذا الكلام سألت نفسي سؤال، إزاي يسأله على كل حاجة بتحصل للنادي الأهلي إيه رأيك يا خطيب، وإزاي يقوله في نفس الوقت جيب الحاجة اللي عندك ويقعدوا يتكلموا فيها 14 ساعة هل دا كلام واضح، وأنا مش عارف الأحداث اللي كانت بتحصل كلها بصراحة.. لكن أنا قيل لي من صالح سليم فلان الفلاني غير واضح".
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