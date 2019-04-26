شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة بعد عصر غدٍ، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية.
ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، بعد الفوز على المصري، أمس، في الدوري الممتاز بهدفين نظيفين.
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