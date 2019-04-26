شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي المعاون يبدأ عمله بالاستعداد لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفني المعاون الجديد، لسيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عمله بعقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، استهدف الاجتماع استنفار جهود جميع اللاعبين وإعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

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كما تطرق الاجتماع لإزالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريعة لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام حرس الحدود، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد عين جهازا معاونا جديدا ضم محمود جابر مدربًا عامًا، وعطية صابر مدربًا، بجانب صبري المنياوي مديرًا للكرة، بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوي ومحمد محسن أبوجريشة، عقب هزيمة الفريق أمام فريق وادي دجلة أمس، بثلاثية نظيفة.